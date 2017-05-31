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Общество

Сестру Азиза Батукаева приговорили в России за наркотики к 17 годам колонии

Сестру «вора в законе» Азиза Батукаева Яху и ее подельника Кабылжана Абдурахманова Челябинский областной суд России приговорил к 17 годам колонии за попытку продать около 28 килограммов героина в городе Южноуральске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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Как отмечается, осужденные граждане Кыргызстана также приговорены к штрафу в 500 тысяч рублей каждый. Абдурахманов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, Батукаева — в исправительной колонии общего режима.

Как установлено в суде, партию героина массой около 28 килограммов Кабылжан Абдурахманов купил в Южноуральске в январе 2016 года. Затем вместе с Яхой Батукаевой арендовал квартиру, где и хранил наркотики.

Яха Батукаева в январе того же года нашла покупателя примерно 5 килограммов героина. Позже оставшийся героин у наркодилеров изъяли сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.
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