Сестру Азиза Батукаева приговорили в России за наркотики к 17 годам колонии

Сестру «вора в законе» Азиза Батукаева Яху и ее подельника Кабылжана Абдурахманова Челябинский областной суд России приговорил к 17 годам колонии за попытку продать около 28 килограммов героина в городе Южноуральске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Читайте по теме Выдача Азиза Батукаева. Вопрос обсудили генпрокуроры Кыргызстана и России

Как отмечается, осужденные граждане Кыргызстана также приговорены к штрафу в 500 тысяч рублей каждый. Абдурахманов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, Батукаева — в исправительной колонии общего режима.

Как установлено в суде, партию героина массой около 28 килограммов Кабылжан Абдурахманов купил в Южноуральске в январе 2016 года. Затем вместе с Яхой Батукаевой арендовал квартиру, где и хранил наркотики.