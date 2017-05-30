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Общество

Дело экс-депутата Садыра Жапарова поступило в Первомайский райсуд Бишкека

Дело экс-депутата парламента Садыра Жапарова поступило в Первомайский районный суд Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Бактыбек Асамудинов.

По его словам, в течение 14 дней после передачи материалов уголовного дела органами следствия суд должен назначить дату слушаний и приступить к рассмотрению.

Напомним, Садыра Жапарова задержали и доставили в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство», «Применение насилия к представителю власти» УК КР. По результатам расследования 26 марта ему предъявили обвинение.

Решением Первомайского райсуда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца следствия.

Садыра Жапарова обнаружили 2 апреля на полу камеры с порезами на руке и шее и перевели в тюремный лазарет. По его словам, увечья он нанес себе сам.
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