В рейтинге открытости информации Кыргызстан за год поднялся с 98 места на 34-е

«В рейтинге открытости информации Кыргызстан расположился на 34-м месте, тогда как за год до этого мы занимали 98-е место», — сказал на международной конференции, посвященной проекту «Таза коом», глава аппарата президента Сапар Исаков.

«Аппараты президента и правительства сформировали административную и организационную структуры — Совет и исполнительный комитет «Таза коом», представители гражданского и бизнес-сообщества подготовили концепцию программы. И, самое главное, имеются благоприятная среда, свобода слова и прессы», — подчеркнул руководитель аппарата президента КР.