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Общество

Сооронбай Жээнбеков о том, что необходимо для реализации проекта «Таза коом»

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на международной конференции рассказал, что необходимо для реализации проекта «Таза коом».

По его словам, Кыргызстан связывает с этим проектом планы по созданию чистого и прозрачного общества, имеющего позитивную среду развития.

Я вижу главными элементами нашего успеха три фактора — это новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала. Проект «Таза коом» охватывает все эти три плоскости и открывает новые возможности.

Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что для его успешного воплощения необходимы несколько ключевых блоков, и они отражены в логике проведения сегодняшнего форума.

Первое — создание высокотехнологической инфраструктуры. Это подразумевает интеграцию нашей страны в транснациональные магистральные оптоволоконные сети.

«Мы должны добиться, чтобы Кыргызстан стал информационным хабом Центральной Азии, соединяющим ветви из Европы, Азии и Ближнего Востока», — рассказал глава кабмина.

«Второе — проект призван интегрировать все территории Кыргызстана и предоставить равные возможности для людей. Для этого в стране будет создана разветвленная национальная информационная сеть. Регионы страны станут частью единой национальной сети и будут иметь доступ к глобальным информационным ресурсам. Базовые города должны стать центрами качественного предоставления государственных услуг», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

«Третье — я вижу «Таза коом» как основной элемент связи между государством и населением страны. Через его реализацию мы сможем обеспечить предоставление основных госуслуг для наших граждан во всех уголках страны. Проникновение высоких технологий будет способствовать решению проблемы коррупции, с которой сейчас идет решительная борьба», — добавил премьер-министр.

По его словам, четвертым пунктом является высокотехнологичный сектор, имеющий огромный производственный потенциал.

«В будущем он может стать лидирующим сектором экономики. В этой связи хотел бы отметить, что одним из принципиальных моментов прогресса в этой сфере стало создание максимально благоприятной регулятивной среды. Хочу заверить, что льготные режимы для данного сектора будут сохраняться и далее», — сказал глава кабмина.

«Пятое — реализация столь амбициозной инициативы предполагает наличие подготовленного и мобильного человеческого потенциала. Нам потребуется доступ к образовательным ресурсам и консолидация усилий на повышении интеллектуального потенциала страны. Мы планируем поднять качество образования в стране на совершенно новый уровень», — рассказал премьер-министр.

При столь высокой интеграции и открытости данных, резюмировал он, совместными усилиями должен быть обеспечен режим, гарантирующий безопасность не только информации, но и безопасность жизнедеятельности общества и личности.
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