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Общество

Кыргызские таможенники задержали крупную партию наркотических препаратов

Государственной таможенной службой при правительстве КР пресечен ввоз крупной партии психоактивных наркотических препаратов под видом легальных лекарственных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, при проведении таможенного контроля задержано прибывшее из КНР автотранспортное средство «Ман», в котором обнаружили 1 тысячу 200 таблеток «псевдоэфедрина» и «морфина».

На основании собранных материалов, переданных в Генеральную прокуратуру, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 204 (часть 1, 2) УК КР.
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