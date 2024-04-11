В Кыргызстан пытались завезти медь из Узбекистана на 14,2 миллиона сомов

Юго-Западная таможня пресекла незаконный ввоз около 26 тонн меди. Об этом сообщила пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил остановили автомобиль Volvo FH500 под управлением гражданина Кыргызстана Т.А.А.

При проверке грузового отсека машины обнаружили медь общим весом 25 тысяч 941 килограмм. Товар ввезен контрабандным путем из Узбекистана. Груз задержан и помещен на склад временного хранения. Общая стоимость товара, согласно заключению эксперта ТПП, составила 14 миллионов 267 тысяч 550 сомов. Государству нанесен ущерб в 2 миллиона 546 тысяч 758 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абадской области.