17:25
USD 89.12
EUR 96.77
RUB 0.96
Происшествия

В Кыргызстан пытались завезти медь из Узбекистана на 14,2 миллиона сомов

Юго-Западная таможня пресекла незаконный ввоз около 26 тонн меди. Об этом сообщила пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил остановили автомобиль Volvo FH500 под управлением гражданина Кыргызстана Т.А.А.

При проверке грузового отсека машины обнаружили медь общим весом 25 тысяч 941 килограмм. Товар ввезен контрабандным путем из Узбекистана. Груз задержан и помещен на склад временного хранения. Общая стоимость товара, согласно заключению эксперта ТПП, составила 14 миллионов 267 тысяч 550 сомов. Государству нанесен ущерб в 2 миллиона 546 тысяч 758 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291281/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
В аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой
В Кыргызстан незаконно пытались ввезти биодобавки на 4 миллиона сомов
Цифра дня. 19,5 тонны ГСМ изъято из нелегальной продажи в 2023 году
В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и ткани
Акылбек Жапаров поручил навести порядок во всех приграничных КПП
Житель Сузака сделал туннель под своим домом для переправки контрабанды
Глава кабмина призвал привлекать к работе в таможенной сфере IT-специалистов
Таможня «Манас» выявила факт занижения стоимости товара почти на $109 тысяч
Контрабанду почти на миллион сомов пытались вывезти из Кыргызстана в Узбекистан
В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства
Популярные новости
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой В аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. ФСБ России показала новый ролик допроса обвиняемых Теракт в «Крокус Сити Холле». ФСБ России показала новый ролик допроса обвиняемых
Покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана. Задержанных членов ОПГ отдали Азербайджану Покушение на руководство Кыргызстана. Задержанных членов ОПГ отдали Азербайджану
В&nbsp;Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и&nbsp;держали взаперти В Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и держали взаперти
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
11 апреля, четверг
17:09
Вспышка кори. Зарегистрировано уже более 7,8 тысячи случаев Вспышка кори. Зарегистрировано уже более 7,8 тысячи слу...
17:05
В Иссык-Кульском районе проверили наличие очистных сооружений у зон отдыха
16:48
В Кыргызстан пытались завезти медь из Узбекистана на 14,2 миллиона сомов
16:47
ГУВД выяснит, кто образовал свалку из шкур на берегу БЧК
16:45
В Джальской больнице провели сложную операцию на мозге восьмилетней девочке