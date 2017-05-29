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Общество

Преступника задержали на пастбище в Чуйской области

В Чуйской области на одном из пастбищ задержан за организацию преступного сообщества, вымогательство и похищение человека состоящий на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки, неоднократно судимый гражданин Ш.А., 1981 года рождения, по кличке Протез. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, задержанный водворен в ИК-8 ГСИН на основании решения Верховного суда КР от 2014 года для отбывания неотбытого срока наказания за совершенные преступления.

Уточняется, что в 2011 году суд назначал ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет. В настоящее время ГУБОП проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.
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