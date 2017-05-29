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Общество

Президент некоторых политиков назвал стервятниками

Президент Алмазбек Атамбаев, выступая на торжестве, посвященном 25-летию создания Вооруженных сил Кыргызстана, назвал некоторых политиков стервятниками.

По его словам, в марте 2016 года, когда на кыргызско-узбекской границе в районе Аксыйского района обострилась ситуация, некоторые политики поехали на место конфликта и призывали местное население, гражданских лиц к усугублению конфликта.

Глава государства напомнил, что обстановка в мире и в регионе непростая, что даже звучат провокационные прогнозы о возможных войнах за землю и воду.

К сожалению, еще не урегулированы приграничные споры, набирает силу международный терроризм.

Алмазбек Атамбаев

«Да и внутри страны хватает подонков, готовых за гранты или политические дивиденды раскачать ситуацию, нажиться на беде, на межэтнических и пограничных конфликтах, на крови людей», — добавил Алмазбек Атамбаев.

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Как он подчеркнул, для противостояния как внешним, так и внутренним угрозам нужно обучать военнослужащих.

«Солдат надо учить, на это нужно выделять средства. Они должны стрелять, ездить, летать. На все это требуются немалые средства, но это инвестиции в безопасность страны, в будущее страны. Поэтому парламент и правительство не должны экономить на Вооруженных силах», — заключил глава государства.

Напомним, торжества проходят в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.
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