12:41
+22
USD 67.95
EUR 76.27
RUB 1.20
Общество

Алмазбек Атамбаев назвал, за сколько продали вооружение армии

В свое время руководство страны за бесценок продало вооружение армии, и некоторые из них до сих подают голос. Об этом на торжестве, посвященном 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана, сказал президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в 90-е годы слова руководителей страны о том, что стране армия не нужна, сломили дух офицеров и солдат и нанесли колоссальный вред ВС.

Итоги такого отношения мы видели в Баткенских событиях, когда небольшому бандформированию в 1999 году противостояли 4 тысячи 623 солдата и офицера, в 2000 году им противостояли 6 тысяч 675 солдат и офицеров. В 1999 году погибли 18 военнослужащих, в 2000 году - 31.

Алмазбек Атамбаев

Как он отметил, в 2011 году на 20-летие независимости хотели провести военный парад, но имеющаяся техника была в таком плачевном состоянии, что некоторые машины не смогли доехать до площади.

«Поэтому военная реформа, необходимость поднять на ноги армию Кыргызстана была в числе первых задач», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, сегодня в здании Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова проходит торжество с участием президента страны по случаю 25-летия создания Вооруженных сил Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 1025
Версия для печати
Материалы по теме
У IT-специалистов проекта «Таза коом» будут высокие зарплаты
В Госкомитете не знали, что сайт Kattar.kg взломан
Алмазбек Атамбаев признался, зачем отправлял сына в армию
Медалями «Данк» и почетными грамотами награждены офицеры Вооруженных сил
Алмазбек Атамбаев: Народ без армии, что человек без руки
Президент некоторых политиков назвал стервятниками
Президент рассказал, что происходит с реформой военного управления в Кыргызстане
Более 5 тысяч грантовых мест выделят для вузов Кыргызстана
Неделя-24: что вы могли пропустить
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Воскресенский собор в Бишкеке
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
&laquo;Безопасный город&raquo;: каждый день промедления стоит трех человеческих жизней «Безопасный город»: каждый день промедления стоит трех человеческих жизней
В&nbsp;Бишкек прибыл всемирно известный экономист Руслан Гринберг В Бишкек прибыл всемирно известный экономист Руслан Гринберг
Темир Сариев: Задача &#8470;&nbsp;1&nbsp;&mdash; обеспечение безопасной среды для развития человечества Темир Сариев: Задача № 1 — обеспечение безопасной среды для развития человечества
Сотрудники ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; оказали помощь пострадавшим в&nbsp;селе Аюу Сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» оказали помощь пострадавшим в селе Аюу