Алмазбек Атамбаев назвал, за сколько продали вооружение армии

В свое время руководство страны за бесценок продало вооружение армии, и некоторые из них до сих подают голос. Об этом на торжестве, посвященном 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана, сказал президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в 90-е годы слова руководителей страны о том, что стране армия не нужна, сломили дух офицеров и солдат и нанесли колоссальный вред ВС.

Итоги такого отношения мы видели в Баткенских событиях, когда небольшому бандформированию в 1999 году противостояли 4 тысячи 623 солдата и офицера, в 2000 году им противостояли 6 тысяч 675 солдат и офицеров. В 1999 году погибли 18 военнослужащих, в 2000 году - 31. Алмазбек Атамбаев

Как он отметил, в 2011 году на 20-летие независимости хотели провести военный парад, но имеющаяся техника была в таком плачевном состоянии, что некоторые машины не смогли доехать до площади.

«Поэтому военная реформа, необходимость поднять на ноги армию Кыргызстана была в числе первых задач», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, сегодня в здании Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова проходит торжество с участием президента страны по случаю 25-летия создания Вооруженных сил Кыргызстана.