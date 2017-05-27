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Общество

Умер политолог и советник экс-президента США Збигнев Бжезинский

Фото Интернет. Американский политолог Збигнев Бжезинский

Политолог, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни в больнице города Фолс-Черча, штат Виргиния. О его смерти сообщила дочь Мика, передает BBC.

«Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как «Шеф», а жене как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа», — написала Мика Бжезинская в «Инстаграме».

Збигнев Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. В период с 1966 по 1968 год Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США. Он был одним из сторонников политики, которая в итоге привела к кризису в Соединенных Штатах, масштабным студенческим волнениям и выводу американских войск из Вьетнама. С 1977 по 1981 год Бжезинский работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Збигнев Бжезинский сотрудничал с американским Центром стратегических и международных исследований, преподавал в Школе современных международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, состоял в совете директоров организации Национальной поддержки демократии, в организации Freedom House и в Американской академии гуманитарных и естественных наук. В 1981 году Бжезинского наградили Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52895/
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