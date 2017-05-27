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Общество

Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден

Водитель «Ренж Ровера», ехавший по встречной полосе и угрожавший девушке, найден. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека. Им оказался уроженец Узгенского рйона Ошской области 1990 года рождения С.А.

Напомним, 14 мая примерно в 22.23 на улице Жукеева-Пудовкина (между Медерова и Скрябина) между двумя водителями произошел неприятный инцидент.

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Черный «Рендж Ровер» двигался в южном направлении по встречной полосе. По словам пострадавшей, когда она остановилась и напомнила водителю о нарушении ПДД, тот начал крыть ее матом, оскорблять и сказал, что запомнил ее номер и она так просто не отделается.

Девушка написала заявление на имя начальника УВД Октябрьского района с просьбой принять меры к водителю джипа, так как опасается за свою жизнь и жизнь членов семьи.

В свою очередь, по данным ведомства, задержанный водитель свою вину полностью признал, добавив, что торопился на встречу, поэтому поехал по встречной полосе, а обматерил и угрожал участнице дорожного движения «на эмоциях», в чем глубоко раскаивается и готов публично извиниться.

По информации пресс-службы, следователь завершает расследование инцидента и передает материалы дела в суд. Нарушителю грозит административное наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52873/
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