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Происшествия

Более 6 тысяч нарушений ПДД в Бишкеке выявлено в феврале 2024 года

На территории Бишкека с 12 по 18 февраля выявлено 6 тысяч 729 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщило ГУОБДД МВД.

По данным ведомства, из них:

  • за управление авто водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, — 58;
  • за нарушение порядка регистрации авто — 160;
  • за управление авто без соответствующих документов — 93;
  • за нарушение ПДД пешеходами — 516;
  • за невыполнение требований дорожных знаков — 4 тысячи 547;
  • за управление водителем ТС с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей — 12;
  • за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности — 397;
  • другие нарушения ПДД — 946.

Поставлено на штрафную стоянку 553 автомобиля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287153/
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