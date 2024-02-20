Более 6 тысяч нарушений ПДД в Бишкеке выявлено в феврале 2024 года

На территории Бишкека с 12 по 18 февраля выявлено 6 тысяч 729 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщило ГУОБДД МВД.
По данным ведомства, из них:
- за управление авто водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, — 58;
- за нарушение порядка регистрации авто — 160;
- за управление авто без соответствующих документов — 93;
- за нарушение ПДД пешеходами — 516;
- за невыполнение требований дорожных знаков — 4 тысячи 547;
- за управление водителем ТС с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей — 12;
- за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности — 397;
- другие нарушения ПДД — 946.
Поставлено на штрафную стоянку 553 автомобиля.