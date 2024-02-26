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Происшествия

Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю

В Бишкеке с 19 по 25 февраля 2024 года выявили 6 тысяч 631 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщило управление Патрульной службы милиции.

По данным ведомства, из них:

— управление транспортом водителем в состоянии алкогольного опьянения — 143;

— нарушение порядка регистрации транспорта — 124;

— управление транспортом без документов —115;

— нарушение ПДД пешеходами — 629;

— невыполнение требований дорожных знаков — 4 тысячи 150;

— управление транспортом с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей — 23;

— нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности — 595;

— другие нарушение ПДД — 852;

— поставлено на штрафную стоянку — 553 транспортных средства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287616/
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