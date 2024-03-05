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Агент 024

Бишкекчане жалуются на мотоциклы, ездящие по тротуарам

Бишкекчане жалуются на трехколесные мотоциклы, которые ездят по тротуарам.

«Грузовые мотороллеры повадились ездить по узким пешеходным тротуарам. Это прежде всего касается водителей, собирающих пластиковые бутылки из мусорных баков. Они сигналят пешеходам, требуя уступить дорогу. Это опасно», — написал 24.kg читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Мотоцикл на тротуаре

Он добавил, что уже обращался в кол-центр мэрии, но там советуют обратиться в РУВД.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/288264/
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