МВД.kg: оценка «неуд»

Жизнь со всей очевидностью доказывает, что известный лозунг «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» из знаменитого романа Ильфа и Петрова в нашей стране по-прежнему актуален. Корреспондент ИА «24.kg» расскажет о том, как вместе с жительницей Бишкека, отчаявшись дождаться помощи от тех, кто призван приходить по первому зову попавшего в беду, совместно решали проблему.

Уравнение с одним неизвестным

Напомним, 14 мая примерно в 22.23 на улице Жукеева-Пудовкина (между Медерова и Скрябина) между двумя водителями произошел неприятный инцидент.

Черный «Рендж Ровер» двигался в южном направлении по встречной полосе. По словам пострадавшей, когда она остановилась и напомнила водителю о нарушении ПДД, тот «начал крыть матами, оскорблять как только можно, сказал, что запомнил мой номер и что я так просто не отделаюсь».

Автор поста сообщила, что написала заявление на имя начальника УВД Октябрьского района с просьбой принять меры к водителю джипа, так как опасается за свою жизнь и жизнь членов семьи. В дежурной части УВД заявление приняли и предложили ждать.

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Не нужно быть гением, чтобы понять: первый шаг для выявления личности «мужчинки» не представлял никаких сложностей. Надо было лишь выяснить, на чье имя зарегистрировано транспортное средство. Для правоохранительных органов, казалось бы, плевое дело, тем более когда цвет, марка авто и все символы госномера известны, кроме одного — цифры региона.

Отметим, что уже на второй день после сообщения о хаме в социальных сетях в ИА «24.kg» знали, кому юридически принадлежит транспортное средство. А в милиции, как выяснилось, нет…

Как вариант — может быть, и знали, но, судя по всему, никуда не торопились и тем самым подогрели журналистский интерес…

Скажем больше. Учитывая, что машина нарушителя не бюджетная малолитражка, а автомобиль класса «люкс», с таким набором цифр найти его, казалось бы, проще простого даже без номера региона.

Если же внедорожник продали по доверенности, то и в этом случае найти покупателя при желании не составило бы большого труда. А вот для правоохранителей дело, видимо, оказалось сложным. Через некоторое время пострадавшей сообщили, что ее заявление из УВД передано участковому в ГОМ № 6 и поиски водителя все еще ведутся.

Два дня новостей от доблестных защитников не было, а пользователи соцсетей тем временем стали выкладывать фотографии внедорожника, спокойно разъезжающего по столице. На исходе четвертых суток доблестная милиция дала о себе знать, пригласив заявительницу в ГОМ.

«Мне показали его фотографию. Фамилию, к сожалению, не увидела… Сказали, что вроде как нашли его, но еще не задерживали. Еще сказали, что он неоднократно выплачивал штрафы за нарушение ПДД», — сообщила пострадавшая. Уравнение с несколькими неизвестными

А вот еще одна история о том, как рьяно ищут нарушителей наши доблестные правоохранители. Двумя месяцами ранее наглым образом зацепили машину сотрудника ИА «24.kg», на протяжении полугода парковавшегося на одном и том же месте у торгового цента, где расположен офис редакции.

Вечером 13 февраля водитель обнаружил на бампере царапину. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового центра.

На видео зафиксировано, как мужчина, пытаясь припарковаться, несколько раз зацепил стоящую рядом машину. При этом ему помогал таксист, подсказывая, куда поворачивать. После водитель осмотрел свой автомобиль, поврежденный транспорт и спокойно пошел по своим делам.

На следующий день сотрудник редакции написал заявление в ГУПМ МВД КР, где ему сообщили, что если нет номера машины нарушителя, то дело безнадежное. А начальник Главного управления информационных технологий МВД КР Талант Сыдыков уточнил, что если нет номера машины, найти виновника практически невозможно.

«Это работа службы розыска. Если на записи не видно номера, нужно по цвету и марке найти все аналогичные автомобили, а потом их проверять», — пояснил он.

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Пострадавший, не получив внятного ответа и какого-либо результата, дошел до Генеральной прокуратуры. Увы, в конечном итоге правоохранители сообщили, что приняли «все исчерпывающие меры по поиску и задержанию водителя автомашины, совершившего ДТП и скрывшегося с места, но положительного результата не получено». Правоохранительные органы расписались в своем полном бессилии.

Милиция меня бережет? Вряд ли!

Но вернемся к истории с автохамом, искренне верящим, что и он сам, и люди вокруг него бессмертны. Также интересно было бы узнать: а его родные в курсе, что оскорбить, выматерить женщину, мать и угрожать ей насилием — для него плевое дело? Иначе как понять его омерзительный поступок и отсутствие страха перед законом?

Впрочем, здесь не только нарушение всех норм приличия. Его вполне можно привлечь к ответственности как минимум по двум статьям Кодекса об административной ответственности, а если постараться, то и за хулиганство. Но вот стараться у нас как раз никто не хочет.

Пока сотрудники УВД перекидывали друг другу заявление пострадавшей, корреспонденту ИА «24.kg» из собственных источников стала известна фамилия водителя, ранее нарушившего ПДД на данном автомобиле, и то, что права нарушителя в настоящее время находятся в УПМ ГУВД МВД, а перемещается по дорогам столицы умник по «временно выписанным».

Вы догадались, какие неведомые силы мешают правоохранителям оперативно выполнить свою работу?

Казалось бы, что мешало включить в ориентировку данный автомобиль, тем более в связи с последними ужасающими событиями на дорогах Бишкека? Сотрудников УПМ на каждом перекрестке предостаточно, а чтобы не скрылся, выставить сторожевые карты на границе. Помните, как пострадавшего сотрудника ИА «24.kg» ранее убеждали, что если бы госномер авто был известен, тогда бы нарушителя запросто нашли и наказали. В этой же ситуации о нарушителе известно все. Почему бездействуем?

Не станем описывать, по скольким номерам телефонов пришлось звонить, прежде чем удалось выяснить фамилию того участкового, кому передали заявление потерпевшей. Но служитель порядка заявил, что пока не известно, на кого зарегистрировано авто, а сам он работает не покладая рук, вот только сейчас закрыл подозреваемого… Какого? Не вашего ума дело, но не по данному делу. А по нашему делу он сначала как следует ознакомится с заявлением, переговорит с другими оперативниками, ранее изучавшими его, тогда и начнет действовать. И вообще у него в запасе аж 14 дней.

Не кажется ли вам, господа правоохранители, что за это время можно воплотить угрозы в жизнь, то есть прибить человека и даже поминки по нему справить?

За себя и за того парня

Вообще, если рассуждать логически, любители демонстрировать свою крутизну на публике делают это и в социальных сетях с неменьшим удовольствием, тем более имея под своей пятой точкой роскошную машину. Не получив вразумительного ответа, но зная фамилию владельца водительских прав, вбиваем его данные в Гугл. Выходит профиль на «Одноклассниках»… Изучаем фотографии — ну мало ли… Не найдя ни на одной из них разыскиваемую машину, приступаем к анализу мужского окружения пользователя. А вдруг?

«На чьей-то же машине обладатель водительского удостоверения катался?» — думаем про себя и рассматриваем друзей человека. На все про все ушло 40 минут. Вот она, искомая машина! А рядом с ней, судя по всему, ее владелец.

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«А это мы моемся», — пишет он под фотографией на автомойке. А вот человек стоит на главной площади столицы, облокотившись на капот своей ласточки — «Рендж Ровера» с госномером 08 056 ААК.

Спустя несколько минут после выхода новости о том, что водитель, угрожавший девушке, пока не найден, мне начинают звонить из ГОМ с вопросом, как я умудрилась найти разыскиваемого водителя и машину. Пришлось не только рассказать о своих умозаключениях, но и вести милиционера «за руку» по просторам Интернета.

«Алло! Вы не смогли найти пользователя на сайте? Хорошо, зайдите на «Одноклассники». Вбивайте фамилию… Вышел профиль? Кликайте на его друзей… Находите среди них друга с фамилией… Скорей всего, фамилия ненастоящая, но через его друзей вы можете выявить нарушителя», — руковожу поисками по телефону.

«Увидели? Ну хорошо… Если опять столкнетесь с трудностями какого-либо дела, смело звоните, помогу чем смогу.

На следующий день позвонила потерпевшая и радостно сообщила, что правоохранители определились с подозреваемым и заверили ее, что никуда он не денется, а во второй половине дня ее приглашают на опознание.

Но прошел последний день недели, за ним два выходных, а заявительнице никто так и не позвонил.

Нас терзают смутные сомнения: может, в милиции не справляются с задержанием, нуждаются в помощи, а позвонить стесняются?