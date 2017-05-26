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Общество

Центр репродукции человека останется без света из-за долгов

ОАО «Северэлектро» полностью отключит за неоплату потребленной электроэнергии ряд предприятий в Первомайском, Октябрьском и Свердловском районах Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе компании.

В числе должников строительно-монтажное управление МВД КР, Кыргызский научный центр репродукции человека, Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль», Бишкекский государственный цирк.

Дебиторская задолженность СМУ МВД за потребленную электроэнергию составляет 643,9 тысячи сомов. С начала текущего года она выросла на 403,9 тысячи сомов.

Центр репродукции человека задолжал энергетикам 223 тысячи сомов, увеличив долги с января на 182 тысячи сомов. Не спешит расплатиться и гостиница «Иссык-Куль», за которой числится долг около 1,9 миллиона сомов.

Бишкекский государственный цирк с января текущего года допустил рост долгов на 458,7 тысячи сомов. Учреждение должно 546,6 тысячи сомов. В настоящее время административная часть цирка уже отключена от электроснабжения.

Напомним, сегодня за дебиторскую задолженность в 715 тысяч сомов будет отключено электроснабжение и полка ППСМ МВД КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52843/
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