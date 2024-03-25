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Экономика

В Кыргызстане меняется структура потребления электроэнергии

В Кыргызстане в последние годы меняется структура потребления электроэнергии. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, на сегодня более 50-55 процентов потребления всей электроэнергии приходится на население. Но этот показатель снижается.

«В последние годы прирост потребления электроэнергии составляет в среднем 8-10 процентов. В этой структуре становится больше прочих потребителей. Развивается экономика, промышленность тоже растет», — сказал Таалайбек Байгазиев.

Ранее назывались данные, что примерно 80-85 процентов всей электроэнергии в стране потребляет население.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289780/
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