В Кыргызстане меняется структура потребления электроэнергии

В Кыргызстане в последние годы меняется структура потребления электроэнергии. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, на сегодня более 50-55 процентов потребления всей электроэнергии приходится на население. Но этот показатель снижается.

«В последние годы прирост потребления электроэнергии составляет в среднем 8-10 процентов. В этой структуре становится больше прочих потребителей. Развивается экономика, промышленность тоже растет», — сказал Таалайбек Байгазиев.

Ранее назывались данные, что примерно 80-85 процентов всей электроэнергии в стране потребляет население.