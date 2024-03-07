Садыр Жапаров назвал популистами тех, кто заявляет о продаже воды из Токтогулки

Продавать воду из Токтогульского водохранилища невозможно. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в очередном интервью государственному агентству «Кабар», где рассказал о текущей ситуации в энергетике Кыргызстана.

По его словам, слухи о том, что из Токтогульского водохранилища продают воду, — это «просто слова непонимающих людей или популистов, наводящих клевету в адрес энергетиков».

«Там установлены онлайн-камеры. Все находится под контролем. Кто продаст воду, тот продает свою совесть. Такие сотрудники будут строго наказаны», — предупредил глава государства.

Также он рассказал о проекте «Камбар-Ата-1».

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«Всемирный банк выделил средства для обновления технико-экономического обоснования. После завершения ТЭО мы приступим к его проектированию. Однако мы уже два года ведем подготовительную работу, выделяя средства из собственного бюджета: это дороги, мосты, тоннели и другие работы. Близимся к завершению. Как только закончим, начнем строительство самой ГЭС. Если эта гидроэлектростанция будет построена, она станет одной из крупнейших в Центральной Азии и предоставит возможность решить в регионе не только проблемы с электроэнергией, но и с водой. Кроме того, готовится технико-экономическое обоснование других крупных ГЭС», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что Кыргызстан в будущем должен стать страной, которая не импортирует, а экспортирует электроэнергию. «Более того, мы будем экспортировать зеленую электроэнергию», — заключил президент.