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Экономика

Кыргызстан намерен интегрировать водноэнергетическое регулирование

«Думаю, что интегрирование возобновляемых источников энергии и атомной энергетики позволит в будущем выйти на самообеспечение и взять курс, как 15 лет назад, на экспорт электроэнергии», — заявил сегодня заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, у Кыргызстана есть большие возможности по возведению малых гидроэлектростанций. В прошлом году начато строительство 74-75 мегаватт мощностей малых ГЭС. В этом году планируется ввод в работу порядка 100 мегаватт мощностей и более.

«Принимая во внимание, что у нас есть соглашения с соседними странами по водному регулированию, мы должны сейчас интегрировать водноэнергетическое регулирование и наращивание мощностей. Проработан вопрос заключения инвестиционного соглашения с компанией «Новавинд» по ветряным станциям. Кроме того, переходит в активную фазу проект CASA-1000. В этом году заканчиваем строительство транзитной линии электропередачи в 500 киловольт. В зимний период планируется с Таджикистаном использовать линию в совместных полезных целях. Планируется строительство линии электропередачи в 500 киловольт для выхода в СУАР (автономный район Китая). Уже подходят документы к подписанию по строительству этой линии и выдаче мощности в сторону КНР», — сказал Таалайбек Байгазиев.

Он отметил, что основная проблема нашей энергосистемы — покрытие зимних дефицитов в часы максимума нагрузок. «Если мы будем использовать солнечную, ветряную, атомную энергию в часы максимума нагрузок, то этот вопрос будет решен», — заключил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289768/
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