У более 75 тысяч малообеспеченных семей льготный тариф на электроэнергию

Более 75 тысяч малообеспеченных семей пользуются льготным тарифом на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, льготный тариф на электрическую энергию в размере 50 тыйынов за 1 киловатт в час при потреблении до 700 киловатт в месяц установлен в конце 2021 года для малообеспеченных семей, получающих государственное пособие «уй-булого комок».

Льготой пользуются 75 тысяч 189 малообеспеченных семей, или 91,2 процента получателей пособия.

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В ведомстве пояснили, что основной причиной неполучения льготного тарифа является отсутствие личных лицевых счетов за электрическую энергию в связи с проживанием на съемных квартирах, в дачных поселках, производственных помещениях. Также имеются семьи, проживающие без электричества (в кошарах, постройках, не имеющих электрических проводов, домах, не имеющих договоров с энергокомпаниями).

Для расширения адресности социальной помощи территориальные службы Минтруда проводят разъяснительные работы с семьями.