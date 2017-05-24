Спикер ЖК пригласил Азербайджан наблюдать за президентскими выборами-2017

Спикер парламента Кыргызстана пригласил Азербайджан принять участие в наблюдательской миссии на президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2017 года. Об этом Чыныбай Турсунбеков говорил на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым в Стамбуле (Турция).

На встрече стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами.

Торага Жогорку Кенеша отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

«Наши государства связывают многолетнее партнерство и схожесть истории двух братских народов», — отметил Чыныбай Турсунбеков.

По мнению спикера ЖК, необходимо наращивать сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Он отметил готовность Жогорку Кенеша провести очередное 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля текущего года.