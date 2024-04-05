Стихи кыргызского поэта Алыкула Осмонова издадут на азербайджанском языке

Сборник стихов кыргызского поэта Алыкула Осмонова издадут на азербайджанском языке. Об этом сообщили в МИД КР.

По их данным, накануне состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Азербайджане Кайрата Осмоналиева с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Они обсудили вопросы по взаимному сотрудничеству, в частности об издании сборника стихов Алыкула Осмонова на кыргызском и азербайджанском языках. Перевел стихи поэт, манасовед, заслуженный журналист Азербайджана Адиль Джамиль.