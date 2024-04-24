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Власть

Президент Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Баку

Президент Садыр Жапаров сегодня, 24 апреля, с государственным визитом прибыл в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Баку имени Гейдара Алиева Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

На флагштоках международного аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Азербайджана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

В рамках визита, который состоится 24-25 апреля, президент проведет двусторонние переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется второе заседание Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292481/
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