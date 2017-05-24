Депутат парламента Мыктыбек Абдылдаев сегодня спросил у министра финансов Адылбека Касымалиева, откуда президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев нашел один миллиард сомов на автодорогу Балыкчи — Корумду.

Напомним, на заседании коалиции парламентского большинства премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что на реконструкцию трассы нашли еще один миллиард сомов небюджетных средств, которые выделят в этом году. По его словам, деньги нашел лично президент Алмазбек Атамбаев во время одной из своих зарубежных поездок. При этом подробностей о том, какие средства и на каких условиях Кыргызстан получит на реконструкцию дороги, глава кабмина не сказал.

Сегодня на заседании прозвучало, что средства найдены за счет компании MegaCom.

«Зачем правительство тогда кивает на президента? А как президент может у MegaCom взять средства?» — спросил Абдылдаев.

Адылбек Касымалиев отметил, что шли судебные процессы, поэтому не было возможности получить эти средства. «Генпрокуратура ускорила процесс по поручению президента, и эти средства пойдут в доходную часть», — сказал он.

«По-моему, вы с премьером немного перепутали. Хотели как лучше, а получилось как всегда», — парировал Мыктыбек Абдылдаев.