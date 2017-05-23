В Бишкеке закрыли два пункта общепита из-за отравлений посетителей

В связи с летним периодом учащаются случаи пищевых отравлений, сообщили журналистам в столичном Центре госсанэпиднадзора.
По их данным, в мае зарегистрировано два случая. «В первом пострадали два человека, которые съели шаурму из точки реализации фаст-фуда по улице Суюнбаева. Во втором случае отравились три человека, употреблявшие в пищу лагман в столовой по Дэн Сяопина.
По результатам проверок оба объекта оштрафованы и закрыты до устранения нарушений.
Специалисты просят обращать внимание на сроки годности продуктов, условия хранения и маркировку (должна быть указана полная информация о происхождении данного продукта).
Пострадавшему, если он в сознании, дают выпить большое количество жидкости и вызывают рвоту надавливанием на корень языка (для лиц старше 6 лет) пальцами. Процедуру повторяют до чистых промывных вод.
Можно дать растолченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), смекту и другие сорбенты.
Пострадавшего укладывают в восстановительное положение — набок, согревают с помощью грелок ноги. Дают обильное питье. Для этого подойдут чай, вода.
Как можно скорее надо вызвать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пострадавшего, так как его состояние может ухудшиться. Желательно сохранить и передать врачу вещество, которым отравился больной.