В Бишкеке закрыли два пункта общепита из-за отравлений посетителей

В связи с летним периодом учащаются случаи пищевых отравлений, сообщили журналистам в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По их данным, в мае зарегистрировано два случая. «В первом пострадали два человека, которые съели шаурму из точки реализации фаст-фуда по улице Суюнбаева. Во втором случае отравились три человека, употреблявшие в пищу лагман в столовой по Дэн Сяопина.

По результатам проверок оба объекта оштрафованы и закрыты до устранения нарушений.

Санитарная служба Бишкека убедительно рекомендует не покупать готовые продукты домашнего приготовления и сомнительного качества с рук на улицах города, в том числе на прилегающей к рынкам территории.

Специалисты просят обращать внимание на сроки годности продуктов, условия хранения и маркировку (должна быть указана полная информация о происхождении данного продукта).

1 Что делать, если человек отравился алкоголем, недоброкачественной пищей, грибами, ядовитыми растениями и их плодами? Пострадавшему, если он в сознании, дают выпить большое количество жидкости и вызывают рвоту надавливанием на корень языка (для лиц старше 6 лет) пальцами. Процедуру повторяют до чистых промывных вод.

2 Что делать после промывания? Можно дать растолченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), смекту и другие сорбенты.

3 Что делать, чтобы пострадавший не захлебнулся рвотными массами? Пострадавшего укладывают в восстановительное положение — набок, согревают с помощью грелок ноги. Дают обильное питье. Для этого подойдут чай, вода.