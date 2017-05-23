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Общество

В Бишкеке закрыли два пункта общепита из-за отравлений посетителей

В связи с летним периодом учащаются случаи пищевых отравлений, сообщили журналистам в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По их данным, в мае зарегистрировано два случая. «В первом пострадали два человека, которые съели шаурму из точки реализации фаст-фуда по улице Суюнбаева. Во втором случае отравились три человека, употреблявшие в пищу лагман в столовой по Дэн Сяопина.

По результатам проверок оба объекта оштрафованы и закрыты до устранения нарушений.

Санитарная служба Бишкека убедительно рекомендует не покупать готовые продукты домашнего приготовления и сомнительного качества с рук на улицах города, в том числе на прилегающей к рынкам территории.

Специалисты просят обращать внимание на сроки годности продуктов, условия хранения и маркировку (должна быть указана полная информация о происхождении данного продукта).

1

Что делать, если человек отравился алкоголем, недоброкачественной пищей, грибами, ядовитыми растениями и их плодами?

Пострадавшему, если он в сознании, дают выпить большое количество жидкости и вызывают рвоту надавливанием на корень языка (для лиц старше 6 лет) пальцами. Процедуру повторяют до чистых промывных вод.

2

Что делать после промывания?

Можно дать растолченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), смекту и другие сорбенты.

3

Что делать, чтобы пострадавший не захлебнулся рвотными массами?

Пострадавшего укладывают в восстановительное положение — набок, согревают с помощью грелок ноги. Дают обильное питье. Для этого подойдут чай, вода.

4

Когда вызывать врачей?

Как можно скорее надо вызвать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пострадавшего, так как его состояние может ухудшиться. Желательно сохранить и передать врачу вещество, которым отравился больной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52497/
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