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Драка с иностранцами в Бишкеке. Милиционеры начали задерживать и разгонять толпу

В Бишкеке собравшихся кыргызстанцев из-за массовой драки с иностранцами на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева милиционеры начали задерживать.

В начале на месте собрались более 100 парней, затем их стало больше 200. За общественным порядком следят 70 сотрудников УПСМ, УВД Свердловского района.

Когда толпа пыталась перекрыть дорогу, их начали задерживать.

Позже на место также привлекли дополнительно отряд СОБР и 15 экипажей УПСМ.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов, где живут иностранцы. Они избили нескольких местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294309/
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