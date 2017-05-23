В Бишкеке заработают пришкольные лагеря. Обеденное меню

После окончания учебного процесса в Бишкеке планируют организовать 33 пришкольных лагеря, в которых будут отдыхать дети из 39 школ (всего 3 тысячи 430 учащихся). Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

Пришкольные лагеря будут работать с 5 по 30 июня. Дети там будут находиться с 8.00 до 14.00 без дневного сна.

Будет организовано двухразовое питание (завтраки и обеды) из расчета 44 сома на одного учащегося в день. 20-дневное меню уже согласовано.

Специалисты ЦГСЭН подготовили санитарное предписание «Об организации летнего отдыха детей в 2017 году» по подготовке помещений для отдыха и игр, профилактике травматизма и пищевых отравлений, проведении ремонта на пищеблоке и в обеденном зале.На завтраки детям будут давать молочную кашу (рисовую, пшенную, «Дружба», манную или овсяную), хлеб с сыром или булочку, сладкий чай. На обед в меню на первое — суп (с макаронными изделиями, с горохом, борщ, с рисом или перловкой), салат, на второе — жаркое по домашнему, гуляш, рагу овощное, плов, котлеты или тефтели с гречкой или макаронами на гарнир, компот.