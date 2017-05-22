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Общество

Подозреваемый в педофилии мужчина оказался отцом детей

Подозреваемый в педофилии и разыскиваемый мужчина оказался отцом детей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД. По информации ведомства, в настоящий момент родители участвуют в бракоразводном процессе.

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Ранее сообщалось, что правоохранительными органами разыскивается предполагаемый педофил, который 21 мая усадил двоих детей в машину марки «Ауди-100» и увез их в неизвестном направлении. Уточнялось, что с заявлением в милицию обратилась молодая пара, ставшая случайным свидетелем подозрительного поведения мужчины.

Семья выехала на отдых в горы близ села Беш-Кунгей, где неподалеку заметила автомашину марки «Ауди-100» золотистого цвета, из которой доносился детский плач. Когда молодые люди подъехали ближе, они застали на заднем сидении взрослого мужчину и плачущую девочку. Рядом с автомобилем стоял напуганный и растерянный мальчик. После мужчина уехал с детьми в неизвестном направлении, а свидетели сообщили в «102», после чего на место выехала следственно-оперативная группа Аламудунского РОВД.

Как сообщили ИА «24.kg», в правоохранительные органы обратилась мать детей, которая рассказала, что разыскиваемый является их отцом и с ними все в порядке. Отец забрал детвору погостить, как это было ранее, и в скором времени привезет их домой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52312/
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