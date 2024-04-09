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В Италии задержали члена ИГИЛ, представлявшегося гражданином Кыргызстана

Итальянская полиция арестовала в аэропорту Рима ранее объявленного в розыск предполагаемого члена ИГИЛ из Таджикистана, который представлялся гражданином то Кыргызстана, то Узбекистана, то Украины. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на пресс-службу полиции.

Уточняется, что мужчина 1992 года рождения прибыл в римский аэропорт из нидерландского города Эйндховена. В отношении задержанного действовал международный ордер на арест в целях экстрадиции после того, как он вступил в ряды «Исламского государства» и отправился воевать в Сирию в 2014-м.

Отмечается, что сторонник ИГ действовал под различными именами с гражданством Узбекистана, Кыргызстана и Украины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291083/
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