Мужчина, подозреваемый в педофилии, до сих пор не найден

Мужчина, подозреваемый в педофилии, пока не задержан. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД.

По их данным, с заявлением о пропаже детей никто не обращался, автомашина по ориентировке объявлена в розыск, ведутся все необходимые разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают предполагаемого педофила, который 21 мая посадил двоих детей в машину марки «Ауди-100» и увез их в неизвестном направлении.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась молодая пара, ставшая случайным свидетелем подозрительного поведения мужчины.

Семья выехала на отдых в горы близ села Беш-Кунгей, где неподалеку заметила автомашину «Ауди 100» золотистого цвета, из которой доносился громкий детский плач. Когда молодые люди подъехали ближе, они увидели на заднем сиденье взрослого мужчину и сильно плачущую девочку. Рядом с автомобилем стоял напуганный и растерянный мальчик.

«Мужчина сильно нервничал и кричал, а после, усадив детей в салон автомашины, уехал с ними в неизвестном направлении. Свидетели позвонили в «102», после чего на место выехала следственно-оперативная группа Аламудунского РОВД», — говорится в сообщении.