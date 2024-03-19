Разыскиваемый за преступление в России задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержан гражданин, находящийся в межгосударственном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в июле 2013 года органами внутренних дел России объявлен в розыск гражданин А.М. по подозрению в совершении преступления на территории Московской области РФ.

В Бишкеке камеры наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, установленные в общественных местах, обнаружили разыскиваемого. 19 марта 2024 года сотрудники милиции задержали А.М. и передали соответствующим службам.