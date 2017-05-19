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Общество

На здании «скорой» в Бишкеке открыли мемориальную доску об эвакогоспитале

Сегодня в Бишкеке состоялось торжественное открытие мемориальной доски на Станции скорой медицинской помощи (ССМП) . Об этом ИА «24.kg» сообщили ее сотрудники.

«Через восемь дней после начала войны Совнарком Союза ССР обязал партийные, советские, профсоюзные, комсомольские организации направить все силы на разгром фашистских полчищ. Второй пункт этой директивы гласил: организовать всестороннюю помощь действующей армии, предоставить под госпитали больницы, школы, клубы и другие учреждения», — вспоминают на станции.

В 1942 году эвакоуправление Наркомата здравоохранения распорядилось расположить госпиталь № 4178 в городе Фрунзе — в зданиях пединститута и землеустроительного техникума, где сейчас располагается Станция скорой помощи. Первую партию раненых доставили 19 июня.

На первом этапе госпиталь действовал как общехирургический: в нем оперировали и лечили гнойные раны. За первый год через него прошли 1 тысяча 989 человек. Бойцы поступали, как правило, с запущенными ранами: их доставляли через 3–8 месяцев после оказания первой помощи на поле боя или в прифронтовых госпиталях. Позднее раненых стали доставлять более оперативно — в течение одного-трех месяцев.

«В октябре 1942-го уже заработал протезный завод, и госпиталь стал протезно-ортопедическим. Сюда направляли из других госпиталей людей после ампутации, которым требовалось протезирование рук, ног и так далее. Их осмотр сразу же выявил у многих дефективные культи: ампутации, произведенные в ближайших к фронту госпиталях, совершенно упускали из вида требования протезной техники. 25 процентов поступивших пришлось подвергнуть реампутации. В дальнейшем госпиталь снова приобрел общехирургическое направление», — рассказали в ССМП.

В тяжелейших военных условиях республика становится местом, куда переводятся как в глубокий тыл многие госпитали. Здесь проходят лечение тысячи раненых. И вновь возвращаются в строй. Выхаживать защитников помогала вся республика, отдавая им из своего минимума лекарства, продовольствие и, главное, человеческое тепло и заботу.

Коллектив госпиталя боролся за жизнь каждого раненого. Из 3 тысяч 784 человек, прошедших за первые два года через госпиталь, скончались всего четверо.

Эвакогоспиталь № 4178 закрылся в конце 1945 года. 1 января 1946-го он начал свою деятельность в качестве Республиканского госпиталя для инвалидов войны, первоначально рассчитанного на 250 коек, а потом на 200. 1 февраля 1957-го учреждение влили в состав Киргизского республиканского онкологического диспансера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52209/
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