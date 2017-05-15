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Общество

В Турции задержаны 22 кыргызстанки, предоставлявшие интимные услуги

В ходе проведенного правоохранительными органами провинции Анталья (Турция) рейда по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услуг в районе Гюзелоба задержаны 84 человека, среди которых 22 гражданки Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Уточняется, что на данный момент все они находятся в приемнике-распределителе службы управления миграции провинции Анталья.

По данным ведомства, женщины будут депортированы в ближайшее время. Генеральным консульством Кыргызстана в Турции проводится работа по выяснению обстоятельств задержания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51665/
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