В Баткенской области задержаны девушки, оказывающие интимные услуги. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По данным ведомства, в городе Раззакове Лейлекского района оказывали интим-услуги через WhatsАpp. За работу девушки брали $100 в час. Раньше они работали в Бишкеке через вебкам-студию, но, когда началась активная борьба с проституцией, девушки разъехались по регионам.

Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Задержаны 19-летняя и 21-летняя жительницы Лейлекского района. Они переданы следствию. Девушки тайно выполняли заказы доверенных лиц и оказывали интимные услуги в Раззакове.

В настоящее время проводится работа по выявлению других подобных преступлений, а также по выявлению лиц, оказывающих незаконные сексуальные услуги.