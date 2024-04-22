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Брали $100 в час за интим-услуги. В городе Раззакове обнаружили вебкам-студию

В Баткенской области задержаны девушки, оказывающие интимные услуги. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По данным ведомства, в городе Раззакове Лейлекского района оказывали интим-услуги через WhatsАpp. За работу девушки брали $100 в час. Раньше они работали в Бишкеке через вебкам-студию, но, когда началась активная борьба с проституцией, девушки разъехались по регионам.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Задержаны 19-летняя и 21-летняя жительницы Лейлекского района. Они переданы следствию. Девушки тайно выполняли заказы доверенных лиц и оказывали интимные услуги в Раззакове.

В настоящее время проводится работа по выявлению других подобных преступлений, а также по выявлению лиц, оказывающих незаконные сексуальные услуги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292273/
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