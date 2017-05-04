Атамбаев выступает за увеличение сроков хранения деклараций чиновников

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступает за увеличение сроков хранения деклараций государственных и муниципальных руководителей высшего звена. Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов.

По его словам, согласно существующим нормам, декларации государственных и муниципальных служащих хранятся лишь в течение шести лет, по истечению которых они подлежат уничтожению.

«Учитывая, что общество сегодня справедливо требует от чиновников не только открытости в работе, но и раскрытия источников своих доходов, Алмазбек Атамбаев выступает за увеличение сроков хранения деклараций», — сказал Алмаз Усенов.

Глава государства поддерживает людей, которых обоснованно интересует, каким образом, порой в очень короткие сроки, обогатились отдельные политики, не скрывающие сегодня своего многомиллионного имущества. Алмаз Усенов

Президент страны считает, что необходимо добиться эффективной работы системы открытости и прозрачности доходов высших должностных лиц и их подотчетности перед обществом.