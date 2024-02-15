Налоговая служба напоминает, что надо сдать информационный расчет на имущество

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о необходимости заполнения и подачи в налоговый орган информационных расчетов по налогу на имущество за текущий налоговый период.

Юридические лица должны представить расчет до 1 апреля 2024 года, а физические лица — до 1 мая 2024-го.

Граждане могут сдать его через «личный кабинет» на сайте Salyk.kg в электронной форме или в бумажном варианте, посетив налоговый орган. Возможна отправка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Несоблюдение срока подачи информационного расчета влечет за собой административные штрафы: 1 тысячу сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических лиц.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте Налоговой службы.