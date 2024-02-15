19:59
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Экономика

Налоговая служба напоминает, что надо сдать информационный расчет на имущество

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о необходимости заполнения и подачи в налоговый орган информационных расчетов по налогу на имущество за текущий налоговый период.

Юридические лица должны представить расчет до 1 апреля 2024 года, а физические лица — до 1 мая 2024-го.

Граждане могут сдать его через «личный кабинет» на сайте Salyk.kg в электронной форме или в бумажном варианте, посетив налоговый орган. Возможна отправка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Несоблюдение срока подачи информационного расчета влечет за собой административные штрафы: 1 тысячу сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических лиц.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте Налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286784/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане стартовала кампания по приему налоговой декларации
Цифра дня. 640 тысяч налогоплательщиков сдали декларацию по итогам 2022 года
Теперь кыргызстанцы могут сдать декларацию и после 18.00
В Бишкеке оштрафовали чиновников. Несвоевременно сдали декларации
Декларации-2021. Квартиры, внедорожник. Что указал госсекретарь
Декларации-2021. У секретаря Совбеза в собственности нет ни квартир, ни машин
Цифра дня. 531 тысяча 918 налогоплательщиков сдали декларации
А вы не забыли? До 1 мая нужно подать информационный расчет на авто
Два незадекларированных самолета на 13 миллионов сомов выявили в аэропорту
Налоговую декларацию начали принимать до полуночи
Популярные новости
Новые банкноты номиналом 20, 50&nbsp;и&nbsp;100 сомов показал Национальный банк Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
На&nbsp;аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Решение принято. Землю в&nbsp;Кош-Коле трансформируют и&nbsp;отдадут под гольф-клуб Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
15 февраля, четверг
19:44
ГКНБ пресек транснациональную группировку, которая сбывала фальшивые доллары ГКНБ пресек транснациональную группировку, которая сбыв...
19:30
Смена маршрута автобуса и способ избавления от пробок. Что происходит в Бишкеке
19:08
Налоговая служба напоминает, что надо сдать информационный расчет на имущество
19:00
Цифра дня. 6,03 миллиарда сомов беспроцентных кредитов получил бизнес
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до умеренного