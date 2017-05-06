Книгоиздание в Кыргызстане: количество растет, качество отстает

В Кыргызстане в Год нравственности и культуры традиционно скромно отметили Всемирный день книг и авторского права. ИА «24.kg» поинтересовалось, как развивается отечественное книгоиздание и какие книги в лидерах продаж.

Считаем книги

По информации заместителя директора Национальной книжной палаты Кален Сыдыковой, в 2016 году в КР изданы книги 1 тысячи 200 наименований, из которых 664 на кыргызском, 362 — на русском, 174 — на других языках.

Если разделить их по жанрам, то из 1,2 тысячи книг 356 — это литературные произведения, 97 относятся к детской литературе, 326 имеют научно-техническую направленность, 160 — учебники и другое.

Много это или мало, можно узнать, сравнив с ближайшими соседями.

В Казахстане в 2016 году издали 4 тысячи 691 книгу, в Узбекистане - 4 тысячи.

Как рассказала заместитель директора Книжной палаты, книгоиздание в стране за последние годы подтянулось.

Книга — лучший подарок

Бумажные издания с годами не теряют своей актуальности в качестве подарка.

По словам сотрудницы крупнейшего в столице книжного магазина «Раритет», пик продаж произведений отечественных авторов приходится на предпраздничные и праздничные дни.

Максимум продаж приходится на 23 февраля и 8 марта. В такие дни продаем до 30 книг, тогда как в обычные - 3-4. Старший менеджер книжного магазина Ирина

Пальму первенства, по словам менеджеров, держат произведения Чингиза Айтматова.

«Много берут Айтматова, большой популярностью пользуются эпос «Манас», «Санжыра», сборник песен «Ала-Тоо таншыйт», «Каар заман» Исая Калашникова, Жусупа Баласагына часто спрашивают, а также кыргызские пословицы и поговорки», — рассказывает Ирина.

Среди прозаиков на сегодня лидируют книги Айтматова и драматурга Талипа Ибраимова.

Как отметили продавцы магазина, в туристический сезон популярны книги Айтматова на английском и немецком языках.

«Да и по цене книги отечественных изданий не очень дороги. К примеру, Айтматов в мягком переплете стоит 200 сомов, в твердом — 380», — рассказывают они.

Среди отечественных изданий охотно берут детскую литературу.

«Первое место по продажам можно отдать книге «Балдар энциклопедиясы» («Детская энциклопедия»), а второе место за сказкой «Сыйкыр-Таш», — говорит Ирина.

Фото ИА «24.kg». Отдел детской литературы книжного магазина «Раритет»

Немного иная ситуация в магазине «Нуска», где продают исключительно произведения отечественных авторов.

Лидирует там кыргызская классика, покупают книги Алыкула Осмонова, Тугельбая Сыдыкбекова, Чингиза Айтматова, Асанбека Стамова и исторические романы, спрашивают «Санжыру», автобиографию Исхака Раззакова.

Однако и в этом магазине праздники и юбилеи играют не последнюю роль в количестве продаж.

«В прошлом году было 100-летие Алыкула Осмонова, и его книги шли очень хорошо», — говорит директор магазина Анархан Садыкулова.

Но есть и такие издания, которые годами пылятся на полках.

В обоих крупных книжных центрах столицы сказали, что почти никто не берет поэзию.

«Чтобы не обидеть поэтов, беру на продажу их книги, а они пылятся годами», — говорит Анархан эже.

Критиков на вас нет!

Несмотря на то что книгоиздание год за годом набирает темп, остается вопрос низкого качества.

По словам директора Центра кыргызской книги «Нуска», книговеда с 44-летним стажем Анархан Садыкуловой, сегодня в типографиях фактически нет редакторов, корректоров, и, что самое важное, по ее мнению, никто из авторов не относит свои произведения литературным критикам.

В союзное время критики были известными личностями. Например, Кенешбек Асаналиев, Кадыркул Даутов… Прежде чем издать книгу, о ней выходили статьи в газетах, шло бурное обсуждение, и только после обсуждений, публикаций в различных журналах давалось добро на издание. Анархан Садыкулова

Огорчена она и качеством детской литературы.

«Много повторяющихся, старых кыргызских сказок. Почти нет авторов, кто пишет новые произведения для детей. Берут из старых книг легенды, сокращают их, обертывают в красочный переплет и приносят в магазин», — говорит Анархан Садыкулова.

Фото ИА «24.kg». Директор книжного магазина «Нуска» Анархан Садыкулова

Но вместе с тем считает, что это все-таки лучше, чем ничего.

Пророчество Тугельбая Сыдыкбекова

По словам Анархан Садыкуловой, одной из причин, почему покупатели плохо берут произведения современных авторов, возможно, является отсутствие былого авторитета мастеров пера.

«В девяностые годы все книжные магазины через Фонд госимущества распродали. Мы не смогли отстоять и пошли к Тугельбаю Сыдыкбекову сказать о том, что происходит с книжными магазинами. Тогда из его уст выскочили слова: «Ой, а что, писатели будут ходить с курджуном за плечами и продавать свои книги» Анархан Садыкулова

«Раньше народ уважал писателей, с ними считались. Сейчас же, какой бы ни был писатель — талантливый или не очень, сам оплачивает услуги типографии, редактора, корректора, если они есть. И, положив книги в пакет, обивает пороги книжных магазинов или идет на поклон к чиновникам, чтобы те помогли распространить. Какое после этого к ним может быть уважение»? — описывает состояние дел Анархан Садыкулова.

Но вместе с тем произведения отечественных авторов люди читают.

По ее словам, в среднем за день она продает более сотни книг. Бывает, что поступают заказы из-за рубежа: мигранты просят.

К примеру, трилогия эпоса «Манас» стоит более 10 тысяч сомов, но она в лидерах продаж.

Старая гвардия

И, как сказала Анархан Садыкулова, основная масса покупателей — это интеллигенция зрелого возраста, которым с детства привили большую любовь к духовным ценностям, нежели к материальным.

По словам академика Абдылдажана Акматалиева, когда есть культура чтения и идеология, книги будут читать все — от простого рабочего до академика.

«Мой сосед, рабочий завода Фрунзе, постоянно спрашивал у меня новости о новых книгах, авторах», — говорит ученый.

Основная проблема упадка книгоиздания и снижения интереса к чтению, по мнению ученого, это отсутствие хороших произведений.

Если издадут произведение, в котором появится точный портрет героя нашего времени, глубокий взгляд на современные проблемы, то книга, без сомнения, найдет читателя. Академик Абдылдажан Акматалиев

А что завтра?

По словам политика Адахана Мадумарова, упадок интереса к книгам в первую очередь приведет к обнищанию языка общения.

«Иногда на встречах просят, чтобы я изъяснялся преимущественно простыми словами. Если мой кыргызский язык сегодня становится непонятным, то какое будущее нас ожидает?» — задается он вопросом.

По словам политика, вследствие того что подавляющая часть общества перестала читать, умение говорить грамотно и красиво стало признаком учености.

«Когда человек говорит красиво? Когда есть знание в голове. А откуда оно? В большинстве своем из книг», — говорит Адахан Мадумаров.

По его словам, сегодня хорошие книги стали недоступны для простых людей.

«Мой младший сын попросил купить небольшую энциклопедию для детей по цене 350 сомов. Думаю, любой родитель будет рад купить книгу своему ребенку. Но ведь не все могут позволить потратить такие деньги», — говорит политик.

Человек, который всегда с книгой, любит ее, никогда не пойдет на плохое дело. Адахан Мадумаров

«Включишь телевизор — только и слышишь: банкир, банкир, банкир, инвестиции, кредит, экономика, бензин, золото, металл… Вокруг этого и стали вести разговоры. А если на телевидении побольше говорить о новых писателях, поэтах, устраивать поэтические вечера, было бы прекрасно. Но, увы, такого нет», — говорит политик.

Он деятель считает, что сегодня государство просто обязано контролировать политику книгоиздания и создавать условия, при которых книга становится доступной широкому кругу читателей, иначе завтра общество вступит в эпоху тьмы.