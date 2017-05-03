Минздрав прокомментировал обращение сотрудников Национального центра онкологии (НЦО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с реорганизацией и объединением Национального центра онкологии и гематологии намеченные на декабрь 2016 года выборы директора НЦО были отменены и извне назначен и.о. директора объединенного центра. Участвовавшие в выборах бывший главный врач Бактыгуль Султангазиева, а также Мурат Бейшембиев и Турусбек Абдылдаев, которые были отстранены от своих должностей на время выборов, впоследствии автоматически восстановлены и возвращены на свои рабочие места», — пояснил и.о. директора вновь созданного НЦО Эрнис Тилеков.

«Сейчас процесс объединения центров находится на стадии перерегистрации и юридического оформления. Это длительная процедура. И как только она будет успешно пройдена, будет утвержден статус и получены юридические документы Национального центра онкологии и гематологии, планируется изменить структуру административно-управленческого аппарата и вновь провести конкурс, выборы директора и его заместителей», — добавил он.