Неделя-24: что вы могли пропустить

Уходящая неделя выдалась спокойной в политическом плане, но неожиданно обострилась ситуация с аварийностью на дорогах. Сразу несколько крупных ДТП заставили правительство провести экстренное заседание.

О самых интересных и важных темах, о которых писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном недельном обзоре.

Турецкий бизнес президента

Бывший член временного правительства Эдиль Байсалов представил журналистам на пресс-конференции в ИА «24.kg» новые подробности сделок президента Алмазбека Атамбаева в 2000-е годы в Турции. Тогда, напомним, Алмазбек Атамбаев активно занимался бизнесом. Подробнее

24 часа из жизни хендлера

Фото из архива Атабека Абдырахманова. Работа хендлера с собакой на выставке

О том, что хендлинг — это искусство показа собак на выставках, Атабек Абдырахманов рассказал в первую же минуту нашей встречи. Как проходит самый обычный день хендлера — человека, посвятившего себя руководству четвероногими друзьями, журналисту ИА «24.kg» пришлось испытать на себе.

Как ЦИК может повлиять на итоги выборов

Главное событие политического сезона-2017 по-прежнему интригует. Благодаря депутатам фракции «Ата Мекен» дата проведения президентских выборов поставлена под сомнение. Пока не названо и имя кандидата от партии власти. А гражданские активисты обеспокоены: повлияют ли компьютерные технологии на волеизъявление избирателей? Подробнее — в авторском комментарии Кабая Карабекова.

Одной рукой строим, другой ломаем

Фото ИА «24.kg». Подстанция «Кемин», через которую электричество поступает с юга на север Кыргызстана

То ли по случайному стечению обстоятельств, то ли по глупости чиновников, то ли по заранее продуманной диверсии рядом со стратегическим объектом — подстанцией «Кемин» — начали строить цементный завод. Эксперты встревожены, но чиновники не особо к ним прислушиваются. Об этом — в материале «Подстанция «Кемин» под ударом. Похоронит ли ее цементный завод?»

Забота о здоровье как удар по бизнесу

В парламенте Кыргызстана в режиме второго чтения рассматривают поправки в Кодекс об административной ответственности и Закон «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака». Парламентарии решили полностью запретить курение в кафе, барах и ресторанах. Но чем ближе окончательное голосование по документу, тем активнее споры и недовольство бизнесменов. Подробнее

Вернуться из Германии ради Кыргызстана

Фото из архива Анастасии Ильтнер (Щелоковой). На соревнованиях Moscow Games в России, 2015 год

Анастасия — лучшая волейболистка Кыргызстана 2012-го и 2015 годов. В конце 2015-го она переехала жить в Германию. Но связь с родиной не прервала. Недавно вернулась в Бишкек ради выступления за Кыргызстан на крупных международных соревнованиях. О том, как складывалась ее карьера до переезда в Европу и чем она занимается сейчас, в интервью ИА «24.kg».

Столичное мытье в тазиках

Мэрия Бишкека второй год вынашивает идею перенести отключение горячей воды на середину лета. Обоснования весьма сомнительные и не подкреплены ни логикой, ни здравым смыслом. Обрабатывать сознание горожан начали еще в прошлом году, и споры вокруг темы не утихают. Подробнее — в рубрике «Взгляд».

Рекорды нашего городка

Фото ИА «24.kg». Самый большой «пловбургер» в Бишкеке, 24 апреля 2017 года

В Бишкеке сделали «пловбургер добра» весом 20 килограммов . Это произошло в рамках благотворительной акции. По словам организаторов, с каждого проданного «пловбургера добра» 50 сомов пойдет на лечение и образование детей из малоимущих семей». Подробнее — в фоторепортаже ИА «24.kg».

Что советует почитать премьер

Очередным героем нашей постоянной рубрики «Топ-5 книг» стал глава кабинета министров Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Его топ-5 настольных книг — о политике и мировом порядке. Он читает произведения отечественных писателей, а также интересуется зарубежными авторами.

Как Китай до Кыргызстана довел

Фото из личного архива. Джохн Као в День ак-калпака

В Кыргызстан 25-летний слушатель магистратуры международных отношений Университета Торонто Джохн Као приехал полгода назад. Он по национальности маньчжур. В Бишкеке проводит исследование для докторской диссертации «Политика мягкой силы Китая в Центральной Азии». Молодой человек изучает кыргызско-китайские экономические, социальные, культурные и политические отношения. Подробнее

Почему имамы поддерживают медиков

Каждую весну — с 24 по 30 апреля — по инициативе Всемирной организации здравоохранения в странах Европы и СНГ проводят Неделю иммунизации. Бишкек к этой акции присоединился в 2007 году. С какими проблемами в данном случае сталкиваются медики и кто их решил поддержать в просвещении населения — в интервью ИА «24.kg».