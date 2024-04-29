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Общество

В Кыргызстане каждая третья водозаборная скважина неисправна

В Кыргызстане каждая третья скважина для воды неисправна. Об этом на международной конференции «Дефицит гидроресурсов в ЦА: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях» сообщил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

По его словам, на территории Кыргызстана есть 201 месторождение пресных подземных вод с общими прогнозными запасами в 30 миллионов 441,4 тысячи кубометров в сутки. А водозаборных скважин в стране — 14 тысяч 408, из которых рабочие только 3 тысячи 629.

Иманкулов проинформировал, что 4 тысячи 183 скважины непригодные, не обследованы 4 тысячи 384, законсервированы 1 тысяча 634, резервных скважин — 377 и 561 скважина самоизливающаяся.

«Как мы видим, в надлежащем состоянии находится чуть меньше 23 процентов водозаборных скважин. Это создает дефицит поливной и питьевой воды в стране», — сказал глава Совбеза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292945/
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