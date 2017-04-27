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Общество

Глава ФОМС выступает за увеличение тарифов страховых взносов

Глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Марат Калиев выступает за увеличение тарифов страховых взносов. Об этом он заявил сегодня в парламенте.

Депутат Алмазбек Токторов поинтересовался, достаточно ли отчислений в ФОМС для обеспечения пациентов лекарствами.

«Недостаточно. В России тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование составляет 5,1 процента, в Молдове — 7 процентов, в соседнем Казахстане принято решение до 2020 года повысить тариф до 5 процентов, начиная с 2 процентов. В Кыргызстане всего 2 процента», — проинформировал Марат Калиев.

При этом он отметил, что увеличение тарифа на 1–2 процента потребует увеличения оплаты труда. В связи с этим и бизнес, и госструктуры не поддерживают это предложение.

«Необходимо увеличивать тарифы страховых взносов. Больные сейчас вынуждены покупать лекарства. Де-юре у нас бесплатная медицина, а-де-факто платная. Население жалуется. Надо решать вопрос и наращивать процент отчислений, хотя бы не два процента, а четыре», — сказал Алмазбек Токторов.

«Это проблема не только ФОМС. Надо поднимать в целом систему здравоохранения», — заметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50674/
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