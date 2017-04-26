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Общество

В Бишкеке 9 мая состоится митинг-реквием

На площади Победы в Бишкеке 9 мая состоится митинг-реквием. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Во исполнение распоряжения президента КР образована правительственная рабочая группа во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым, разработан и утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы.

В частности, предусмотрены организация и проведение акции «Бессмертный полк», митинга-реквиема, выставок, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и другие торжественные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50557/
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