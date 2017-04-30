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Общество

Топ-5 книг от дизайнера Дильбар Ашимбаевой

Фото из личного архива. Дильбар Ашимбаева

Сегодня свои топ-5 книг представляет очередной гость ИА «24.kg» — известный и самый популярный в Кыргызстане дизайнер и основатель Дома моды DILBAR Дильбар Ашимбаева.

Выбор автора стиля «этношик» класса prêt-a-porte de Luxe нас не удивил. Создатель утонченной повседневности на основе лучших традиций национального костюма, по собственному признанию, читать любит и посвящает этому занятию часть свободного времени.

1Роман «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Прочла книгу в середине далеких 1990-х. До сих пор впечатления от прочитанного меня не отпускают.

Не знаю ни одного произведения, в котором одиночество и все его состояния были бы разложены с такой анатомической точностью. И где обыденность соседствует с глубокими рассуждениями о природе человеческого одиночества. То, что по-испански одиночество звучит романтическим для нашего уха словом «соледад», на самом деле оказывается горьким и безысходным итогом человеческой жизни.

А еще с этой книгой у меня связан потрясающий эпизод из жизни. Мама моего мужа, которой в этом году исполнится 87 лет, как-то сказала мне: «Когда у меня скверное настроение, я перечитываю «Сто лет одиночества» Маркеса. Мне это помогает быть сильной».

Дильбар Ашимбаева

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

2Роман «Идиот» Федора Михайловича Достоевского.

Во времена моей школьной юности Достоевский был проходным баллом к получению у учителей статуса школьного интеллектуала. В нашей программе из всего наследия Достоевского читали только «Преступление и наказание». И кто действительно прочел роман о Раскольникове, задавался тем же вопросом в свои 16 лет: «Тварь я дрожащая или право имею?»

Но как-то во время учебы в Москве я попала на вечер балетов Бориса Эйфмана, где меня ждало большое открытие — балет «Идиот» на музыку Шестой симфонии Чайковского. Я была настолько потрясена увиденным, что начала складывать для себя всю картину, связанную с главным героем романа — князем Львом Мышкиным.

Посмотрела фильм Ивана Пырьева 1958 года с Юрием Яковлевым в главной роли. Прочла сам роман (прочла залпом за два дня и еще два дня горько плакала!), а потом увидела Петербург великого Достоевского.

Я поняла: это одна из лучших книг, созданная человечеством. Это энциклопедия русского характера и той самой «загадочной русской души». Это вершина классической русской литературы, а Мышкин — один из лучших ее героев.

Дильбар Ашимбаева

Любовь, огромная и жертвенная, как необходимость величайшего сострадания открывается вам только через роман Достоевского.

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

3Роман «Имя мне — красный» Орхана Памука.

Этому роману обязана своим рождением моя самая любимая коллекция Pamuk. Ipek.

Все в этой книге сплелось в единый и родной клубок — давняя мечта о создании турецкой коллекции, детские увлечения восточными миниатюрами, страх и трепет перед судьбой художников средневековья, которые творили красоту и жестоко платили за нее своими жизнями, любовь к старому Стамбулу…

Роман Памука написан в таком тонком и изящном стиле, будто он сам драгоценный ковер с золотым шитьем.

И еще одна любопытная деталь. Переводчик романа — московский востоковед и тюрколог Михаил Шаров — специально перевел для нас турецкую балладу «Мост Малабади», которая вошла в показ коллекции Pamuk. Ipek и стала эпиграфом к ее литературному релизу.

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

4Альбом «Русские сезоны в Париже» Милицы Пожарской.

Главная драгоценность моей книжной коллекции — альбом 1988 года выпуска «Русские сезоны в Париже» (составитель Милица Пожарская).

Альбом был издан к 80-летию всемирно известных «Русских сезонов» Сергея Дягилева, с которых началась победная революция русского искусства в Европе, а потом и в Америке.

Фолиант огромного формата и внушительного веса был куплен мной в Москве во времена студенчества.

Я потратила всю свою стипендию на альбом, но ни разу об этом не пожалела.

Дильбар Ашимбаева

Для любого художника, творчество которого соприкасается с театром, балетом, кино и декоративно-прикладным искусством, этот альбом — энциклопедия эскизного рисунка, настольная библия и источник вечного вдохновения.

Именно с «Русскими сезонами» началась высокая мода в Европе, тот самый кутюр, у истоков которого стояли наши великие художники Л.Бакст, А.Бенуа, Н.Рерих, К.Сомов, С.Судейкин, М.Ларионов, Н.Гончарова, М.Добужинский…

И сегодня, по прошествии столетия, художники этого удивительного братства остаются недосягаемыми.

Заказать «Русские сезоны в Париже» можно здесь.

5«Мастера модной иллюстрации» Дэвида Даунтона (David Downton).

Вот уже много лет в модных журналах безоговорочно царит фотография. Однако фотографии не могут быть настолько символичными, как произведения настоящего виртуоза модной графики Дэвида Даунтона (David Downton). В своей книге Masters of Fashion Illustration (Мастера модной иллюстрации) он собрал выдающихся рисовальщиков модной иллюстрации от Giovanni Boldini до Tony Viramontes. Эта книга — одна из моих сокровищниц и неисчерпаемый источник вдохновения красоты, стиля, профессионализма и вкуса для новых образов следующих коллекций.

Заказать книгу «Мастера модной иллюстрации» можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50463/
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