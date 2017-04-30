Топ-5 книг от дизайнера Дильбар Ашимбаевой

Сегодня свои топ-5 книг представляет очередной гость ИА «24.kg» — известный и самый популярный в Кыргызстане дизайнер и основатель Дома моды DILBAR Дильбар Ашимбаева.

Выбор автора стиля «этношик» класса prêt-a-porte de Luxe нас не удивил. Создатель утонченной повседневности на основе лучших традиций национального костюма, по собственному признанию, читать любит и посвящает этому занятию часть свободного времени.

1 Роман «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Прочла книгу в середине далеких 1990-х. До сих пор впечатления от прочитанного меня не отпускают.

Не знаю ни одного произведения, в котором одиночество и все его состояния были бы разложены с такой анатомической точностью. И где обыденность соседствует с глубокими рассуждениями о природе человеческого одиночества. То, что по-испански одиночество звучит романтическим для нашего уха словом «соледад», на самом деле оказывается горьким и безысходным итогом человеческой жизни.

А еще с этой книгой у меня связан потрясающий эпизод из жизни. Мама моего мужа, которой в этом году исполнится 87 лет, как-то сказала мне: «Когда у меня скверное настроение, я перечитываю «Сто лет одиночества» Маркеса. Мне это помогает быть сильной». Дильбар Ашимбаева

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

2 Роман «Идиот» Федора Михайловича Достоевского.

Во времена моей школьной юности Достоевский был проходным баллом к получению у учителей статуса школьного интеллектуала. В нашей программе из всего наследия Достоевского читали только «Преступление и наказание». И кто действительно прочел роман о Раскольникове, задавался тем же вопросом в свои 16 лет: «Тварь я дрожащая или право имею?»

Но как-то во время учебы в Москве я попала на вечер балетов Бориса Эйфмана, где меня ждало большое открытие — балет «Идиот» на музыку Шестой симфонии Чайковского. Я была настолько потрясена увиденным, что начала складывать для себя всю картину, связанную с главным героем романа — князем Львом Мышкиным.

Посмотрела фильм Ивана Пырьева 1958 года с Юрием Яковлевым в главной роли. Прочла сам роман (прочла залпом за два дня и еще два дня горько плакала!), а потом увидела Петербург великого Достоевского.

Я поняла: это одна из лучших книг, созданная человечеством. Это энциклопедия русского характера и той самой «загадочной русской души». Это вершина классической русской литературы, а Мышкин — один из лучших ее героев. Дильбар Ашимбаева

Любовь, огромная и жертвенная, как необходимость величайшего сострадания открывается вам только через роман Достоевского.

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

3 Роман «Имя мне — красный» Орхана Памука.

Этому роману обязана своим рождением моя самая любимая коллекция Pamuk. Ipek.

Все в этой книге сплелось в единый и родной клубок — давняя мечта о создании турецкой коллекции, детские увлечения восточными миниатюрами, страх и трепет перед судьбой художников средневековья, которые творили красоту и жестоко платили за нее своими жизнями, любовь к старому Стамбулу…

Роман Памука написан в таком тонком и изящном стиле, будто он сам драгоценный ковер с золотым шитьем.

И еще одна любопытная деталь. Переводчик романа — московский востоковед и тюрколог Михаил Шаров — специально перевел для нас турецкую балладу «Мост Малабади», которая вошла в показ коллекции Pamuk. Ipek и стала эпиграфом к ее литературному релизу.

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

4 Альбом «Русские сезоны в Париже» Милицы Пожарской.

Главная драгоценность моей книжной коллекции — альбом 1988 года выпуска «Русские сезоны в Париже» (составитель Милица Пожарская).

Альбом был издан к 80-летию всемирно известных «Русских сезонов» Сергея Дягилева, с которых началась победная революция русского искусства в Европе, а потом и в Америке.

Фолиант огромного формата и внушительного веса был куплен мной в Москве во времена студенчества.

Я потратила всю свою стипендию на альбом, но ни разу об этом не пожалела. Дильбар Ашимбаева

Для любого художника, творчество которого соприкасается с театром, балетом, кино и декоративно-прикладным искусством, этот альбом — энциклопедия эскизного рисунка, настольная библия и источник вечного вдохновения.

Именно с «Русскими сезонами» началась высокая мода в Европе, тот самый кутюр, у истоков которого стояли наши великие художники Л.Бакст, А.Бенуа, Н.Рерих, К.Сомов, С.Судейкин, М.Ларионов, Н.Гончарова, М.Добужинский…

И сегодня, по прошествии столетия, художники этого удивительного братства остаются недосягаемыми.

Заказать «Русские сезоны в Париже» можно здесь.

5 «Мастера модной иллюстрации» Дэвида Даунтона (David Downton).

Вот уже много лет в модных журналах безоговорочно царит фотография. Однако фотографии не могут быть настолько символичными, как произведения настоящего виртуоза модной графики Дэвида Даунтона (David Downton). В своей книге Masters of Fashion Illustration (Мастера модной иллюстрации) он собрал выдающихся рисовальщиков модной иллюстрации от Giovanni Boldini до Tony Viramontes. Эта книга — одна из моих сокровищниц и неисчерпаемый источник вдохновения красоты, стиля, профессионализма и вкуса для новых образов следующих коллекций.

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