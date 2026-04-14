11:52
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Президент: К 2028 году в Кыргызстане не останется старых школ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что все школы, построенные в 1960-1970-х годах и находящиеся в аварийном состоянии, будут полностью обновлены или отстроены заново к сентябрю 2028-го. Об этом он сообщил на встрече с жителями Алайского района.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района

По словам главы государства, в КР насчитывается около 3 тысяч сел, и во многих из них школьные здания устарели. За последние пять лет, отметил он, ведутся поэтапная модернизация и строительство новых учебных заведений.

Напомним, во время рабочей поездки в Ошскую область Садыр Жапаров принял участие в церемонии закладки капсул под строительство десяти средних школ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370217/
просмотров: 250
Версия для печати
