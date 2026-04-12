Власть

Садыр Жапаров готов выделять землю под строительство частных школ и детсадов. Об этом президент заявил на встрече с жителями Араванского района Ошской области.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Араванского района

По его словам, если кто-то хочет построить детский сад или школу, земельный участок будет предоставлен бесплатно.

«В Бишкеке и Оше тоже выдаем бесплатно. До двух гектаров — в зависимости от размера школы или детского сада. Сами мы не успеваем строить школы для покрытия потребностей. Каждый год число детей, которые идут в образовательные учреждения, растет. Ежегодно нужно строить минимум 20-30 школ. Поэтому мы рассчитываем на частный бизнес. Мы готовы давать землю бесплатно под частные детские сады и школы», — сказал глава государства.

Он призвал местных чиновников не отказывать предпринимателям в выделении земли для таких проектов.

«В некоторых классах по 40-45 учеников. Эту проблему необходимо решить. Найдите землю и выделите: 50 соток или 1 гектар — пусть строят и работают как частные школы», — добавил Садыр Жапаров.
