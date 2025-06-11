В России с 2026 года тест по русскому языку для мигрантов будет только онлайн

Обязательный для мигрантов экзамен по русскому языку с 2026 года будут проводить только в дистанционном формате. Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования и науки России Константин Могилевский.

Отмечается, что к оценке знаний мигрантов ведомство планирует привлечь искусственный интеллект. Разработанная специалистами Томского государственного университета платформа позволяет анализировать устные ответы и оценивать владение языком с точностью в 87 процентов.

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«Движемся к тому, чтобы обеспечить оценку знаний с применением технологий искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор», — сказал Константин Могилевский.

По его словам, увеличится количество экзаменационных вариантов: новые вопросы будут попадать в банк как минимум каждый месяц.

«С 1 января следующего года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским госуниверситетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена», — говорится в публикации.

Чиновник сообщил, что ведомство работает над усовершенствованием качества экзамена.