Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа

В Госцентре по регистрации транспортных средств и водительского состава рассказали о деятельности межведомственной рабочей группы, которая внесет изменения в систему экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба управделами президента.
Межведомственная рабочая группа (МРГ) создана с целью совершенствования порядка теоретических квалификационных тестов, повышения объективности оценки знаний кандидатов в водители и приведения экзаменационных материалов в соответствие с действующими требованиями безопасности дорожного движения.
В состав рабочей группы входят представители:
- Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава;
- Министерства внутренних дел (ГУОБДД);
- Министерства здравоохранения;
- Министерства просвещения;
- Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова;
- профессиональных лицеев и автошкол;
- государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента.
Рабочая группа завершила анализ и просмотр всех актуальных тестовых вопросов, которые используются в авторитетной информационной системе для сдачи теоретических экзаменов. Работа по разработке обновленного перечня вопросов продолжается.
Согласно установленным задачам, МРГ обеспечивает:
• подготовку полного и систематизированного перечня тестовых вопросов с учетом нормативных правовых актов, требований безопасности дорожного движения и международных методик оценки знаний;
• исключение устаревших, повторяющихся или неоднозначных вопросов;
• формирование единых методологических подходов, включая структуру тестов и критерии их сложности;
• консультации с госорганами и сбор экспертных предложений;
• подготовку итогового пакета из 2 тысяч обновленных тестовых вопросов, который представят для утверждения в установленном порядке.
По завершении работы МРГ предоставит дополнительную информацию о внесенных изменениях, увеличении количества тестовых вопросов и их соответствии действующим ПДД.