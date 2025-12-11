19:07
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Власть

Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа

В Госцентре по регистрации транспортных средств и водительского состава рассказали о деятельности межведомственной рабочей группы, которая внесет изменения в систему экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба управделами президента.

Межведомственная рабочая группа (МРГ) создана с целью совершенствования порядка теоретических квалификационных тестов, повышения объективности оценки знаний кандидатов в водители и приведения экзаменационных материалов в соответствие с действующими требованиями безопасности дорожного движения.

В состав рабочей группы входят представители:

  • Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава;
  • Министерства внутренних дел (ГУОБДД);
  • Министерства здравоохранения;
  • Министерства просвещения;
  • Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова;
  • профессиональных лицеев и автошкол;
  • государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента.

Рабочая группа завершила анализ и просмотр всех актуальных тестовых вопросов, которые используются в авторитетной информационной системе для сдачи теоретических экзаменов. Работа по разработке обновленного перечня вопросов продолжается.

Согласно установленным задачам, МРГ обеспечивает:

• подготовку полного и систематизированного перечня тестовых вопросов с учетом нормативных правовых актов, требований безопасности дорожного движения и международных методик оценки знаний;
• исключение устаревших, повторяющихся или неоднозначных вопросов;
• формирование единых методологических подходов, включая структуру тестов и критерии их сложности;
• консультации с госорганами и сбор экспертных предложений;
• подготовку итогового пакета из 2 тысяч обновленных тестовых вопросов, который представят для утверждения в установленном порядке.

По завершении работы МРГ предоставит дополнительную информацию о внесенных изменениях, увеличении количества тестовых вопросов и их соответствии действующим ПДД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354283/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Госцентру по регистрации авто построят новое здание в Аламединском районе
Действующие частные автошколы продолжат работу как государственные
Успеть до января. В автошколах аврал, люди массово записываются на вождение
Кабмин ввел мораторий на лицензирование частных автошкол
В Кыргызстане разрабатывают новую информационную систему «Автошкола»
Ввести временный запрет на выдачу лицензий автошколам намерены в Кыргызстане
На пересдачу экзаменов на знание ПДД нарушителям в Кыргызстане дадут два месяца
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
В России с 2026 года тест по русскому языку для мигрантов будет только онлайн
Каждый третий мигрант из ЦА не сдает экзамен по русскому языку с первого раза
Популярные новости
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Кабмин КР&nbsp;выносит на&nbsp;обсуждение новые тарифы на&nbsp;электроэнергию до&nbsp;2030 года Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
19:01
Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права....
18:44
Дональд Трамп дал старт программе иммиграционных «золотых карт»
18:21
Никаких наличных. В Узбекистане вводят жесткие ограничения на покупки
18:08
Когда и сколько будут отдыхать кыргызстанцы в 2026 году: график выходных
18:05
Фестиваль документальных фильмов о правах человека пройдет в Бишкеке