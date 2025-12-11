Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа

В Госцентре по регистрации транспортных средств и водительского состава рассказали о деятельности межведомственной рабочей группы, которая внесет изменения в систему экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба управделами президента.

Межведомственная рабочая группа (МРГ) создана с целью совершенствования порядка теоретических квалификационных тестов, повышения объективности оценки знаний кандидатов в водители и приведения экзаменационных материалов в соответствие с действующими требованиями безопасности дорожного движения.

В состав рабочей группы входят представители:

Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава;

Министерства внутренних дел (ГУОБДД);

Министерства здравоохранения;

Министерства просвещения;

Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова;

профессиональных лицеев и автошкол;

государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента.

Рабочая группа завершила анализ и просмотр всех актуальных тестовых вопросов, которые используются в авторитетной информационной системе для сдачи теоретических экзаменов. Работа по разработке обновленного перечня вопросов продолжается.

Согласно установленным задачам, МРГ обеспечивает:

• подготовку полного и систематизированного перечня тестовых вопросов с учетом нормативных правовых актов, требований безопасности дорожного движения и международных методик оценки знаний;

• исключение устаревших, повторяющихся или неоднозначных вопросов;

• формирование единых методологических подходов, включая структуру тестов и критерии их сложности;

• консультации с госорганами и сбор экспертных предложений;

• подготовку итогового пакета из 2 тысяч обновленных тестовых вопросов, который представят для утверждения в установленном порядке.

По завершении работы МРГ предоставит дополнительную информацию о внесенных изменениях, увеличении количества тестовых вопросов и их соответствии действующим ПДД.