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Общество

Каждый третий мигрант из ЦА не сдает экзамен по русскому языку с первого раза

Около 30 процентов иностранцев не справляется с экзаменом по русскому языку при первой попытке, сообщили в Минобрнауки России. Почти половина из них не может пройти тест и со второй попытки.

Рост доли несдавших начался после того, как в мае прошлого года из процедуры исключили коммерческие центры. До этого экзамен не удавался лишь 3 процентам участников.

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С 10 декабря 2024-го в РФ действует закон, запрещающий передавать проведение экзаменов сторонним организациям. Теперь в список уполномоченных учреждений можно попасть только при согласовании с Минобрнауки, МВД и Рособрнадзором.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо бороться с фальшивыми экзаменами. Он сообщил о задержаниях в Российском университете дружбы народов, где, по данным следствия, сотрудники центра тестирования мигрантов помогали сдать экзамены. Возбуждены уголовные дела, задержаны 17 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331473/
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