На пересдачу экзаменов на знание ПДД нарушителям в Кыргызстане дадут два месяца

В Кыргызстане на пересдачу экзаменов на знание ПДД нарушителям дадут два месяца. Об этом на пресс-конференции заявил заведующий отделом регистрации водительского состава Госагентства регистрации транспортных средств и водительского состава Адилет Сейталиев.

По его словам, за нарушение ПДД автоинспектор будет проводить экспресс-экзамен водителю — если нарушитель его не пройдет, его направят на сдачу экзамена в госагентство. Для прохождения экзамена на знание ПДД водителю дадут два месяца с неограниченным количеством попыток.

Если водитель не сможет сдать экзамен, его лишат права управлять авто. Эти данные отразят в мобильном приложении «Тундук».

Напомним, по поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Как отметил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымут и направят в ГРТСиВС (удостоверения не лишают).

