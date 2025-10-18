Кыргызстанец спас младенца, брошенного у мусорки в Санкт-Петербурге

Кыргызстанец Курманбек Кенешов спас младенца, брошенного у мусорки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».

Уточняется, что ребенка оставили утром в коляске около мусорных баков на Московском проспекте.

Фото Фонтанка. Ру. Курманбек Кенешов спас младенца, брошенного у мусорки в Санкт-Петербурге

18-летний Курманбек Кенешов приехал в Россию и проработал в городе всего две недели.

Сам он рассказал, что пришел на работу и услышал детский плач: «Я дворником работаю. Пришел туда в половине восьмого. Там стояла коляска с ребенком, он плакал. Сразу позвонил в полицию».

Сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи, прибывшие на место, определили пятимесячную девочку в дом малютки.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как предполагаемая мать оставляет коляску на мусорной площадке и уходит. Женщину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.